Destino do FC Porto é Viseu. O clássico pode esperar

Sérgio Conceição não quer saltar etapas e antes do clássico, com o Benfica, marcado para sábado, o FC Porto tem jogo com o Académico de Viseu, para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. E é esse o desafio, anuncia o treinador em conferência de imprensa, que o preocupa.

"Seria uma falta de respeito falar de outro jogo quando temos uma meia-final da Taça de Portugal, frente a um histórico como o Académico de Viseu. É um jogo demasiado importante para estarmos a falar de outro jogo qualquer", respondeu à questão sobre se na sua cabeça já estaria o encontro com os campeões nacionais.

Sem revelar se vai fazer poupanças, adiantou que o jogo com a equipa da II Liga será "uma oportunidade para os jogadores provarem que merecem está no 11".

Atento à crítica

O FC Porto vem de uma vitória em Setúbal, por 4-0, no Bonfim, numa exibição que Sérgio considera não ter devidamente apreciada. Atento à crítica, o treinador diz que "o trabalho que a equipa fez foi pouco realçado".

"Acho que houve grande mérito do FC Porto e a crítica considerou que houve demérito do Vitória de Setúbal", acrescentou, numa análise ao momento que sua equipa atravessa.

A meia-final com o Académico de Viseu será a sexta do Porto, com Sérgio Conceição como treinador, entre Taça de Portugal e Taça da Liga. Apesar de ter estado sempre no fim, ou perto do fim, dessas competições, os dragões ainda não venceram nenhum desses títulos, com Sérgio.

"Já podíamos ter uma mão cheia de títulos no museu. Foram pormenores que nos tiraram os títulos. Temos de estar mais atentos", indica o treinador.

Nakajima está numa fase adiantada da recuperação da lesão que o tem afastado da competições, mas ainda não deverá ser opção para o próximo jogo do Porto. O japonês poderá aparecer no clássico. Pepe, Danilo e Aboubakar deverão ter de aguardar mais algum tempo.

O Académico de Viseu-FC Porto, a contar para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, é esta terça-feira, às 20h45. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.