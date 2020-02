Portugueses repatriados de Wuhan ficam em isolamento no hospital Pulido Valente

O avião da Força Aérea que transportou os 17 portugueses retirados da cidade chinesa de Wuhan (foco do novo coronavírus) – o avião partiu ao final da tarde da base militar de Istres, a sul da cidade francesa de Marselha –, aterrou por volta das 20h30 na Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa.

Pouco depois, em conferência de imprensa, a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou que os portugueses repatriados (e que foram desde logo, ainda em Figo Maduro, avaliados por uma equipa médica) concordaram ficar em "isolamento profilático" (ou seja, sem poder receber visitas) durante 14 dias no Hospital Pulido Valente, em Lisboa.

"Tudo continuaremos a fazer para que a tranquilidade regresse às suas vidas e dos seus familiares no mais curto espaço de tempo", referiu Marta Temido.



No hospital, os portugueses vão ser alvo de colheitas de material biológico, que depois vão ser analisadas no Instituto Ricardo Jorge. Só desta forma se saberá se algum estará infetado. Porém, à saída da China, onde todos foram alvo de teste ao novo coronavírus, as análises deram negativo. Segundo Marta Temido, os resultados serão apresentados “nas próximas horas”. Mas, "à partida", a ministra acredita que "estas pessoas não estão doentes”.

A China elevou hoje para 304 mortos e mais de 14 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro). Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em 24 países.

As Filipinas anunciaram também hoje a morte de um cidadão de nacionalidade chinesa, vítima de uma pneumonia causada pelo coronavírus. Foi a primeira vítima fatal registada fora da China.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglesa) por causa do surto do novo coronavírus na China.

Vinte repatriados por França apresentam sintomas de possível contágio

Pelo menos vinte pessoas repatriadas por França, e que chegaram juntamente com os portugueses hoje a Marselha provenientes da cidade chinesa de Wuhan, vão realizar exames médicos de imediato, já que apresentam sintomas de um possível contágio. Estes repatriados chegaram à base aérea de Istres a bordo do segundo avião que repatriou franceses de Wuhan – o primeiro avião chegou a França na sexta-feira.

A ministra da Saúde francesa, Agnes Buzyn, explicou que os passageiros que apresentaram sintomas de um possível contágio vão ficar na pista da base aérea “sob vigilância de médicos militares” até que cheguem os resultados dos exames. Entre as 20 pessoas estão franceses e cidadãos não europeus, acrescentou a ministra.

Se os resultados forem positivos, os doentes serão imediatamente encaminhadas para um hospital, referiu ainda. Em caso de resultado negativo, os repatriados serão transportados para um centro de férias na região, onde já estão instalados os primeiros 100 franceses que chegaram na sexta-feira, ou para a escola de bombeiros de Aix-en-Provence, para onde foram levadas algumas das pessoas que chegaram hoje a França provenientes de Wuhan.

No voo de hoje viajaram 258 passageiros, dos quais 65 franceses. Até ao momento, há seis casos confirmados de infeção por coronovírus em França.