Portugueses em quarentena não têm sintomas de coronavírus

Os portugueses que foram repatriados da China, por causa do surto de coronavírus, não apresentam sintomas da doença, anunciou esta segunda-feira à tarde a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.



As primeiras análises deram negativo e o grupo de 20 pessoas não tem qualquer sintoma de infeção por coronavírus, que já matou mais de 360 pessoas na China.

“O aspeto que nos parece mais positivo de realçar é que neste momento, a par dos exames realizados, nenhuma destas pessoas desenvolveu sintomatologia compatível com a nova síndrome”, afirmou Graça Freitas, em conferência de imprensa.

“Neste momento, não apresentam febre, tosse, dificuldade respiratória. Apenas uma das senhoras apresentou sintomas, mas que não têm nada a ver com este quadro”, sublinha a diretora-geral da Saúde.

O grupo de 20 pessoas que chegou no domingo a Portugal, oriundo de Wuhan, na China, está internado, em quarentena, no Parque da Saúde e no Hospital Pulido Valente.



O Ministério da Saúde assume estar todos os dias a aprender com este novo vírus, nomeadamente os passos seguintes que têm de ser dados.

Por exemplo, ainda não está decidido quando serão realizados novos exames ao grupo em quarentena. No estrangeiro a metodologia varia entre análises a cada 48 horas, 72 horas ou só mesmo no fim do período de isolamento e de incubação do vírus.