Novo diretor nacional da PSP sobre o caso da Amadora. “No vídeo vejo um polícia a cumprir as normas"

O novo director nacional da PSP considera que o agente acusado de agredir uma mulher na Amadora só cumpriu os regulamentos, segundo o que é possível ver num vídeo. Manuel Magina da Silva diz que o que se passou depois será esclarecido em sede de processo-crime e disciplinar.

Após a tomada de posse, na presença do primeiro-ministro e ministro da Administração Interna, Manuel Magina da Silva considera que é isso que lhe mostra o vídeo. No entanto, admite que é preciso aguardar pela conclusão do processo que está a ser conduzido pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI).



“No vídeo vejo um polícia a cumprir as suas obrigações e as normas em vigor na PSP. Volto a salientar: o que vi no vídeo. Há uma atuação legal e legítima de um agente da autoridade, há uma resistência a uma condução para identificação e há, efetivamente, uma ação de resistência ativa contra o agente que decide proceder à detenção. O que se passou depois, que não está documento no vídeo, será devidamente esclarecido no processo-crime e no processo disciplinar que está a decorrer na IGAI”, afirma o novo diretor nacional da PSP.

Manuel Magina da Silva diz concordar com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que frisou que os polícias têm que cumprir a lei e respeitar os direitos fundamentais, sem extremismo.