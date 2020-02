Jornalista da Renascença distinguida nos Prémios Direitos Humanos e Integração

A jornalista Liliana Carona, do Grupo Renascença Multimédia, foi esta segunda-feira distinguida com uma menção honrosa nos prémios de jornalismo Direitos Humanos e Integração.

Os Prémios Direitos Humanos e Integração são uma iniciativa conjunta da Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros e da Comissão Nacional da UNESCO.

Têm por objetivo reconhecer o trabalho desenvolvido por profissionais da comunicação social, a nível nacional, em prol dos direitos humanos e das liberdades fundamentais.

A cerimónia de entrega dos prémios contou com a presença dos secretários de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Caldas, e do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva. Decorreu no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.