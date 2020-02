GNR apreende mais de uma tonelada de sardinha no porto de pesca em Matosinhos

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu esta segunda-feira mais de uma tonelada de sardinha com um valor estimado de 8.100 euros, no porto de pesca de Matosinhos.

Em comunicado, esta força policial referiu que esta apreensão de 1.350 quilogramas de sardinha decorreu no âmbito de uma ação de fiscalização dirigida ao porto de pesca e zona envolvente, tendo os militares detetado o pescado em dornas no cais.

Os militares elaboraram um auto de contraordenação por pesca proibida, punível com coima até aos 44.890 euros.

As sardinhas apreendidas foram sujeitas a verificação higiossanitária e doadas a instituições de solidariedade social da região Norte.

Na nota, a GNR relembra que a captura de sardinha encontra-se interdita em Portugal desde o dia 12 de outubro de 2019.

“A sardinha, 'Sardina pilchardus', é um recurso de interesse estratégico para a pesca portuguesa, para a indústria conserveira e para as exportações de produtos da pesca e do mar, assumindo uma particular relevância em termos socioeconómicos em várias comunidades piscatórias”, indica.

O recurso deve ser explorado de modo a garantir, a longo prazo, a sustentabilidade ambiental, económica e social da pescaria, dentro de uma abordagem de precaução, definida com base nos dados científicos disponíveis, procurando-se simultaneamente assegurar os rendimentos da pesca aos seus profissionais, explica.