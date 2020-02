Coronavírus é “mais transmissível” do que a gripe

O vírus manifesta-se, na forma mais grave, sob uma pneumonia. Por que é que isso acontece?

Os vírus respiratórios, especialmente os coronavírus, preferem um ambiente onde consigam multiplicar as células, como é o caso do trato respiratório superior, porque tem uma temperatura ótima para o vírus. No entanto, as nossas células do trato respiratório inferior também têm recetores aos quais este vírus se consegue ligar e, ao penetrar as células do trato respiratório inferior, poderá estar associado a uma infeção mais grave e que, clinicamente, se pode designar de uma pneumonia viral.

As pneumonias virais são mais mortais em pessoas que já tenham um historial clínico ligado a outros tipos de doenças?

Os casos mais graves e especificamente associados a este novo coronavírus têm sido verificados em pessoas que têm já alguma fragilidade ou alguma doença de base. No entanto, os dados sobre os indivíduos em que a doença se está a manifestar de forma mais grave são ainda relativamente recentes e que estão ainda a merecer investigação para conhecermos melhor a forma de apresentação da doença relacionada com este novo agente.

O que torna este novo coronavírus tão letal?

Há quatro coronavírus que, normalmente, causam infeções respiratórias no homem. Todos os invernos são detetados casos de infeção respiratória por esses agentes. Na história do coronavírus, foram já identificados outros novos coronavírus, nomeadamente, aquele que provocou a síndrome respiratória aguda, em 2002, e a síndrome respiratória do Médio Oriente, em 2012.

Neste momento, não podemos afirmar com toda a segurança que este é um vírus mais letal ou não, porque o que se tem visto é que há grupos em que, realmente, ele é a causa de uma doença mais severa. Tem-se falado das pneumonias virais e essa situação também está a ser observada com maior frequência num grupo muito específico de doentes, que são aqueles que já têm outro tipo de doença.

Sabe-se que a taxa de mortalidade deste novo coronavírus é de 3%. Comparando com outros vírus, esta taxa encontra-se abaixo do normal para uma gripe?

Este agente, o novo coronavírus, não é o agente de uma gripe. No fundo, ele causa uma infeção respiratória que tem alguns sintomas semelhantes à doença respiratória, que é causada pelo vírus da gripe.

Pensa-se que o animal transmissor deste vírus ao homem é o camelo dromedário e, nos casos que foram registados de infeção respiratória associada ao coronavírus do Médio Oriente, a taxa de mortalidade era de 30%. Comparativamente, este novo coronavírus que foi detetado em 2019, na China, tem valores abaixo daquilo que se observou em 2012. Ao acompanharmos a situação nas próximas semanas ou meses, é que conseguiremos então fazer uma figura completa da epidemia e comparar com os dados que já temos de outras situações semelhantes.