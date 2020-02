Três gráficos e um indicador para entender a evolução do coronavírus

Em menos de dois meses, o número de casos confirmados do novo coronavírus já ultrapassa os 17 mil e o número de mortes chegou aos 362. O surto, que teve origem em Wuhan, capital da província chinesa de Hubei, já chegou a 27 países, incluindo Estados Unidos, Austrália, Alemanha e Espanha.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, na quinta-feira, uma situação de emergência de saúde pública internacional (PHEIC, na sigla inglesa) e diversas companhias aéreas suspenderam as ligações com a China, com mais de 10 mil voos cancelados desde o final de dezembro. Para já, Portugal permanece livre da doença.

Esta segunda-feira registou-se o maior aumento de mortes no espaço de um dia desde o início do surto, com o vírus a somar uma taxa de mortalidade de 3%.