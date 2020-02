Tiroteio em universidade do Texas faz dois mortos e fere um bebé

A criança de dois anos foi levada para um hospital da região e encontra-se em situação estável, avança a polícia do estado do Texas.

As vítimas foram encontradas num quarto da residência.

Duas mulheres morreram e um bebé ficou ferido num tiroteio registado, esta segunda-feira, numa residência para alunos da Universidade Texas A&M- Commerce, nos Estados Unidos.

A situação regressou à normalidade cerca de uma hora depois na residência para alunos da Universidade Texas A&M, situada a 100 quilómetros da cidade de Dallas.

Todas as aulas foram canceladas esta segunda-feira no estabelecimento com cerca de 12 mil alunos.

Decorre uma investigação para apurar as causas do tiroteio. Fontes policiais citadas pela estação NBC dizem que as duas mulheres conheciam-se.