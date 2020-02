Londres. Zona do Soho fechada ao trânsito por causa de bomba da II Guerra Mundial

A zona de Soho, em Londres, foi evacuada quando construtores encontraram uma bomba da Segunda Guerra Mundial por explodir.

As autoridades encerraram e evacuaram vários edifícios conhecidos e populares entre turistas, incluindo a Soho Hotel, Soho Theatre e o Groucho Club.

Apesar de a guerra ter terminado em 1945, de tempos a tempos ainda aparecem engenhos explosivos que na altura não deflagraram e entretanto permaneceram todo este tempo sem serem localizados.

É necessário, nestas situações, os engenhos serem removidos de forma segura por especialistas, para não se correr o risco de explodirem.

Em Soho ainda se viveram momentos de algum pânico, quando a polícia começou a pedir às pessoas para se afastarem. Na memória de todos estão recentes ataques terroristas, incluindo um que no domingo terminou com a morte do atacante, que conseguiu ferir três pessoas.