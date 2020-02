Avião da Air Canada sem uma roda prepara-se para aterrar de emergência em Madrid

Um avião da Air Canada com 130 passageiros a bordo descolou do Aeroporto de Madrid-Barajas em direção a Toronto às 14h33 desta segunda-feira (menos uma hora em Lisboa), mas apenas meia hora depois reportou "problemas técnicos" numa das rodas do trem de aterragem (que estará em falta) à torre de controlo, solicitando autorização para regressar de emergência ao aeroporto da capital espanhola.

Segundo o jornal "El Mundo", o piloto do avião reportou à torre de controlo um "pequeno problema" com uma das rodas do avião, que apenas detetou "na altura da descolagem". O piloto refere ainda que, devido à grande quantidade de combustível que o avião tem nesta altura, terá de se desfazer deste para o tornar menos pesado no momento de aterrar.

Este é o segundo incidente que ocorre hoje no aeroporto internacional de Madrid. O espaço aéreo do aeroporto esteve fechado durante mais de uma hora depois da autoridade de navegação aérea espanhola, a Enaire, reportar a possível presença de drones no local.

Pelo menos 26 voos foram desviados para outros aeroportos, indicou o gestor da operadora aeroportuária espanhola, AENA, através da rede social Twitter, acrescentando que as restrições do tráfego aéreo foram levantadas às 14h15 locais (13h15 em Lisboa).

A mesma fonte disse ainda que foi criado um comité de segurança para investigar o incidente. A Guarda Civil espanhola indicou também que foi aberta uma investigação, após dois pilotos relatarem ter visto alguns drones perto do aeroporto.

Com uma média de 1.200 voos por dia, o aeroporto internacional Adolfo Suárez-Barajas, em Madrid, é aquele que tem mais tráfego em Espanha e um dos mais movimentados da Europa. Segundo a AENA, quase 62 milhões de passageiros passaram por aquele aeroporto no ano passado.

[Em atualização]