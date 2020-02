Avião da Air Canada aterrou em segurança em Madrid após horas de sobressalto

O avião da Air Canada, com problemas no trem de aterragem e num dos motores, aterrou em segurança no aeroporto de Barajas, em Madrid, depois das 18h00 (hora de Lisboa), avançou fonte aeronáutica citada pela agência Reuters e confirmou a companhia aérea.

As imagens das televisões mostram o momento da aterragem, aparentemente normal, e o Boeing 767-300 a ser rodeado por viaturas dos bombeiros e ambulâncias. O aparelho não apresenta quaisquer sinais de incêndio. A aterragem aconteceu após quatro horas de sobressalto, em que o avião andou aos círculos a queimar combustível "O voo AC837 da Air Canada, Madrid - Toronto, aterrou em segurança no aeroporto de Madrid, tendo regressado devido a um problema num motor", anunciou a companhia aérea nas redes sociais.

Um avião da Air Canada com 128 passageiros a bordo descolou do Aeroporto de Madrid-Barajas em direção a Toronto às 14h33 desta segunda-feira (menos uma hora em Lisboa), mas apenas meia hora depois reportou "problemas técnicos" numa das rodas do trem de aterragem (que estará em falta) à torre de controlo, solicitando autorização para regressar de emergência ao aeroporto da capital espanhola. Segundo o jornal "El Mundo", o piloto do avião reportou à torre de controlo um "pequeno problema" com uma das rodas do avião, que apenas detetou "na altura da descolagem". O piloto, que pediu aos passageiros "muita calma e muita paciência”, referiu ainda, que devido à grande quantidade de combustível que o avião tinha, teria de se desfazer deste. Durante várias horas, o Boeing voou em círculos de modo a gastar o combustível em excesso, para o tornar menos pesado no momento de aterrar. Ainda segundo o diário espanhol, citando o Sindicato Espanhol de Pilotos de Linhas Aéreas, algumas peças do motor do Air Canada AC837, provavelmente devido à descolagem atribulada, "desintegraram-se", o que poderia complicar mais ainda uma aterragem já de si considerada de risco. Um F18 da Força Aérea espanhola escoltou o avião da Air Canadá e reportou os danos visíveis no mesmo. O piloto informou a torre de controlo de que a aterragem (já com os níveis de combustíveis baixos) poderá acontecer por volta das 19h30 (hora local, 18h30 em Lisboa). Chegou a ser admitida a hipótese de a aterragem de emergência acontecer na Base Aérea de Torrejón de Ardoz, também em Madrid, mas o avião acabou por ir para Barajas.