Trump engana-se no estado do vencedor do Super Bowl

"Parabéns Kansas City Chiefs pelo grande jogo e por uma reviravolta fantástica, debaixo de imensa pressão. Vocês representam tão bem o grande estado do Kansas e todos os EUA. O vosso país está orgulhoso de vocês", começou por escrever o presidente do Estados Unidos da América .

Donald Trump disparou os parabéns aos Kansas City Chiefs mais rápido do que quase toda a gente no Twitter. O único problema é que errou no alvo. Acertou no vencedor, mas falhou no mapa, ao colocar os Chiefs no estado erado.

O tweet foi apagado e substituído por outra mensagem, essa já com os campeões do Super Bowl colocados no seu estado: "Parabéns aos Kansas City Chiefs pelo grande jogo e fantástica revoravolta, debaixo de imensa pressão. Estamos orgulhosos de vocês e do grande estado do Missouri. Vocês são verdadeiros campeões".

A gafe de Donald Trump foi resolvida com prontidão, mas o presidente dos Estados Unidos não escapa às críticas e às explicações de geografia. Kansas City fica na fronteira entre os estados do Kansas e do Missouri, e há uma Kansas City, no Kansas, colada à do Missouri.

Os Chiefs até têm grande base de apoio no Kansas, estado que não tem qualquer equipa na NFL, a liga norte-americana de futebol americano, mas os novos campeões do Super Bowl são do Missouri.

Os Kansas City Chiefs venceram a grande final da NFL, em Miami, na Florida, por 31-20, num jogo em que deram a volta ao marcador, no último período. A equipa não ganhava o Super Bowl há 50 anos.