Djokovic volta ao topo do ténis mundial

Novak Djokovic sabia, desde o momento em que bateu Dominic Thiem, na Rod Laver Arena, que iria voltar a ostentar o título de número um mundial. O sérvio venceu o Open da Austrália e destronou Rafael Nadal, que cai para a segunda posição, à frente de Roger Federer.

Thiem, finalista vencido em Melbourne, ascende ao quarto lugar, igualando o seu melhor "ranking". Medveved desce para a quinta posição, de um "top-10" que perdeu Roberto Bautista Agut e ganhou David Goffin.

João Sousa, eliminado na 1.ª ronda do Open da Austrália, perdeu dez lugares e está no lugar 69. Esta semana, o número um nacional está a competir no Open de Montpellier, em França.

Pedro Sousa é o segundo melhor tenista português, no lugar 143, e João Domingues é o número três nacional, na posição 177.