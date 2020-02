Treinador do Famalicão quer tirar a bola ao Benfica

O principal objetivo de João Pedro Sousa é não deixar que a eliminatória frente ao Benfica, na Taça de Portugal, fique decidida no Estádio da Luz. Para isso, o treinador do Famalicão explica que a sua equipa tem de "controlar os comportamentos do Benfica".

E a melhor forma de o conseguir é "ter bola". "Com vitória, ou sem vitória, temos de trazer a eliminatória para Famalicão. Eles vão tentar resolver o jogo cedo, vão pressionar muito alto. É importante ter a bola para controlar comportamentos do Benfica", define João Pedro Sousa, na conferência de imprensa de lançamento da meia-final da Taça.

O técnico do Famalicão espera marcar e tentar não sofrer diante do adversário que considera ser o mais forte em Portugal. "Espero um Benfica forte. Desde a entrada do novo treinador [Bruno Lage] que é uma equipa praticamente imbatível nas provas nacionais", observa.

Benfica sem poupanças

Depois de defrontar o Famalicão, na terça-feira, o Benfica tem clássico com o FC Porto, no Dragão, no sábado, para o campeonato. Um jogo decisivo nas contas do título, mas suficientemente longe do desafio da Taça para que Bruno Lage pense em poupanças.

João Pedro está convencido que o Benfica "não vai fazer gestão". "Mas mesmo que isso aconteça estamos a falar de um plantel com jogadores de muita qualidade", acrescenta, revelando que na sua equipa não haverá qualquer poupança. O treinador considera que "há tempo para recuperar".

As duas equipas encontram-se na terça-feira e voltam a jogar, na jornada 20, no sábado. Nehuén Pérez, ao serviço da seleção olímpica da Argentina, ainda não é opção. Diogo Gonçalves, que cumpriu castigo no jogo com o Rio Ave, volta a entrar nas contas. O avançado está emprestado pelo Benfica, mas na Taça de Portugal não há impedimento regulamentar, os emprestados podem defrontar o clube com o qual têm contrato.

O jogo entre Benfica e Famalicão, a contar para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, é na terça-feira, às 19h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.