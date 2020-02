Rui Borges quer chegar ao Dragão com eliminatória da Taça em aberto

Rui Borges, treinador do Académico de Viseu, quer conseguir um resultado na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal que lhe permita lutar pelo acesso à final no Estádio do Dragão, no segundo jogo.

"Preocupo-me mais do que com aquilo que a minha equipa pode dar do que com o que o FC Porto pode fazer. Temos de acreditar que podemos chegar ao segundo jogo capazes de lutar pela eliminatória", disse, em conferência de imprensa.

Para conseguir o objetivo, o técnico quer a sua equipa bem organizada para contrariar um FC Porto que deverá rodar a equipa inicial, mas que manterá o estatuto de favorito.

"Esperar Académico bem organizado, capaz, ciente dos comportamentos individuais para ter um coletivo forte. Acredito que o Porto pdoerá mudar alguns jogadores, para proteger outros para om jogo com o Benfica. Mas independentemente de quem jogue será um Porto fortíssimo", acrescenta.

Depois da final da Taça da Liga perdida, Rui Borges acredita que a Taça de Portugal ganha mais importância para o adversário: "Já saiu de uma competição quer queria ganhar e não vai querer perder esta oportunidade".

O Estádio do Fontelo estará cheio de adeptos do Académico de Viseu, que chega à meia-final pela primeira vez na sua história: "Espero que seja uma festa. Estádio cheio, a cidade unida em torno do momento. Jogo bastante difícil. Cientes que vamos ter muitas dificuldades, mas acredito que a equipa estará preparada para isso".

O jogo entre Académico de Viseu e FC Porto está marcado para esta terça-feira, às 20h45, com relato e acompanhamento na Renascença.