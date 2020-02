Presidente do Paços de Ferreira acusa Liga de Clubes de mentir

O presidente do Paços de Ferreira arrasa a Liga de Clubes e acusa, em Bola Branca, o organismo de mentir, no comunicado emitido a propósito do adiamento do jogo entre o Paços e o Santa Clara, nos Açores, inicialmente marcado para a noite de sábado e realizado na tarde de domingo.

Paulo Meneses desafia os responsáveis da Liga a comparar o que escreveram ao relatório do árbitro. Em causa estão as razões que levaram ao adiamento da partida: o clima, de acordo, com a Liga; a utilização de cal viva para marcar o campo, na versão do Paços.

"A Liga não pode fazer um comunicado mentindo, alegando factos que não são verdadeiros. Eu desafio a Liga a arranjar forma de publicar o relatório do árbitro e a compará-lo com o que foi o seu comunicado. Vamos verificar, de certeza absoluta, que aquilo que corresponde à verdade não é aquilo que foi comunicado cá para fora, que foi por causa das condições climatéricas. Porque essas não controlamos, mas controlamos os regulamentos que não aplicamos porque não queremos", afirma Paulo Meneses.

Protesto do Paços

O Paços de Ferreira protestou o jogo, alegando que os regulamento não foram cumpridos. "Quando temos normas criadas pelos clubes e órgãos que não as aplicam não estamos a falar de um futebol de primeira. Vimos sacos de cal viva para marcar o campo, algo que está proibido há mais de 15 anos, e alguém diz que aquilo era apenas para transportar um determinado material e vemos uma pessoa a abrir os sacos, estamos a falar de um futebol de terceiro mundo".

O Santa Clara negou a aplicação de tal material para marcar o relvado, mas os dirigentes do Paços de Ferreira não vão abdicar do protesto, com base no artigo 94 do Regulamento de Competições, sobre falta de condições do estádio para a realização do jogo.

O jogo estava, inicialmente, agendado para as 19h30 de sábado. As equipas aguardaram 30 minutos, conforme o regulamento, mas as condições não melhoraram e o adiamento do jogo para o dia seguinte chegou a ser comunicado aos adeptos no estádio. Adeptos que saíram e voltaram a entrar, porque, de seguida, houve anúncio de que a partida se iria realizar às 21h30.

Por fim, o jogo acabou por ser reagendado para as 17h30 de domingo. A Liga justifica que o adiamento com questões meteorológicas. O Paços considera que o regulamento foi violado. O Santa Clara acabou por vencer o jogo, por 2-1, mas Paulo Meneses esclarece, nesta entrevista à Renascença, que o protesto nada tem a ver com o resultado ou com a classificação da equipa, que neste momento ocupa o 16.º lugar da I Liga, dois pontos acima da linha de água.