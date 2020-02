Covilhã vence Oliveirense e continua encostado aos lugares de subida

O Covilhã recebeu e venceu a Oliveira, esta segunda-feira, por 1-0, na última partida da 19ª jornada da II Liga.

O jogo chegou ao intervalo sem golos, numa partida que ficou marcada pela expulsão de António Oliveira, aos 60 minutos de jogo.

Pouco depois, aos 72 minutos, o Covilhã marcou o único golo da partida, de grande penalidade, por Kukula.

Com este resultado, o Covilhã continua na luta pela subida, no quinto posto, com 31 pontos, os mesmos que Estoril, a três do Mafra e a seis do Farense, segundo classificado e que ocupa lugar de subida.

Já a Oliveirense mantém os 22 pontos, no 15º lugar, num jogo que poderia ter catapultado a formação para o 11º lugar. No entanto, a equipa de Pedro Miguel está tranquila na tabela, com mais 10 pontos do que o Cova da Pierdade, 17º, que ocupa o primeiro lugar da zona de descida.