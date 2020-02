Conheça os árbitros das meias-finais da Taça de Portugal

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol já nomeou os árbitros para a primeira mão das duas meias-finais da Taça de Portugal.

No Estádio da Luz, na partida entre Benfica e Famalicão, estará Hugo Miguel, auxiliado por Bruno Jesus e Ricardo Santos. O VAR será Bruno Esteves.

Em Viseu, no mesmo dia, o árbitro do jogo entre o Académico e o FC Porto será João Pinheiro, assistido por Bruno Rodrigues e Nuno Eiras. Carlos Xistra será o VAR na Cidade do Futebol.

Os dois jogos terão relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.