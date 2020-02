Braga inscreve Raúl Silva, Tormena e Abel Ruiz na Liga Europa

O Sporting de Braga anunciou que inscrever Raúl Silva, Tormena e Abel Ruiz para a fase final da Liga Europa.

Os clubes podem fazer três alterações à lista entregue no início da temporada e a equipa de Rúben Amorim inscreve os dois centrais e o ponta-de-lança, que chegou no último dia de mercado, proveniente do Barcelona.

Bruno Wilson fica sem espaço e não é inscrito na prova. O defesa foi recomprado ao Tondela também no último dia de mercado.

Os convocados:

Guarda-redes: Eduardo, Matheus, Tiago Sá

Defesas: Tormena, Sequeira, Diogo Viana, Wallace, Raul Silva, Bruno Viana, Esgaio, David Carmo

Médios: André Horta, João Novais, Fransérgio, Palhinha

Avançados: Wilson Eduardo, Abel Ruiz, Rui Fonte, Paulinho, Ricardo Horta, Trincão e Galeno.