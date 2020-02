Nápoles treme, mas vence Sampdoria

O Nápoles foi até casa da Sampdoria vencer por 4-2, na última partida da jornada 22 da Serie A.

A equipa treinada por Gattuso entrou bem em jogo, com dois golos nos primeiros 20 minutos. Milik abriu o marcador, aos 3 minutos, e Elmas dilatou a vantagem, aos 16.

Quagliarella reduziu para a equipa de Génova ainda no primeiro tempo, aos 26. Já perto do fim, Gabbiadini, de penálti, aos 76 minutos, empatou a partida.

O Nápoles foi ainda a tempo de conquistar os três pontos, com golos de Demme, aos 82 minutos, e Dries Mertens, aos 98.

Com este resultado, o Nápoles somou a segunda vitória consecutiva e continua a tentar recuperar do mau momento de forma e ocupa o 10º lugar, com 30 pontos.