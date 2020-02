José Fonte "contratou" Gaitán para o Lille

Nico Gaitán revelou, esta segunda-feira, que José Fonte foi determinante na sua ida para o Lille. O antigo avançado do Benfica, de 31 anos, era um jogador livre, depois de terminar contrato com o Chicago Fire, dos Estados Unidos. Recebeu "várias ofertas" durante os quatro meses em que esteve sem clube e acabou por ser o conselho do central, internacional português, a ajudar na decisão.

"Tive várias ofertas que avaliei durante o tempo em que estive sem clube. O [José] Fonte foi muito importante para eu tomar a decisão de vir para o Lille. Falou muito bem do projeto, da equipa e das instalações. Estive quatro meses com o José [Fonte] na China e conheci uma pessoa muito boa, um grande profissional", afirmou Gaitán, na conferência de imprensa de apresentação como novo jogador do Lille.

O internacional argentino chegou a jogar com Renato Sanches no Benfica, mas não consultou o médio porque não tinha o seu contacto. Determinado, aos 31 anos, em relançar a carreira, Gaitán está de volta ao futebol europeu, depois de passagem pelo Dalian Pro, da China, e pelo Chicago Fire, dos Estados Unidos.

O jogador chegou a ser associado à possibilidade de reforçar o Benfica e manifestou desejo de voltar à Luz. Bruno Lage agradeceu o interesse, mas esclareceu que Gaitán não se enquadrava, neste momento, nas necessidades do clube.

O extremo argentino esteve seis épocas no Benfica, depois de três anos no Boca Juniors. Em 2016, o Atlético de Madrid contratou o jogador, por 25 milhões de euros. Um ano e meio depois, e sem convencer em Espanha, transferiu-se para o futebol chinês. Nico Gaitán assinou até ao final do ano pelo Lille, onde jogará com os portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka.