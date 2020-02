Gelson será "severamente punido" pelo Mónaco

O Mónaco repudiou, através do seu vice-presidente, a atitude de Gelson Martins, que empurrou um árbitro duas vezes, e promete castigo pesado para o avançado.

"A atitude foi inaceitável. Ele vai ser severamente castigado. Da minha parte vou fazer de tudo para que atitudes como estas não se repitam", disse Oleg Petrov, vice-presidente do clube monegásco, citado pelo "L'Équipe".

O internacional português foi expulso na partida contra o Nimes, para o campeonato francês. Depois de o médio Bakayoko ter sido expulso, após entrada violenta, criou-se uma confusão. Nos protestos, Gelson empurrou o árbitro, viu o vermelho e insistiu nos protestos, voltou a empurrar o juiz da partida e teve de ser afastado por colegas.

Gelson Martins utilizou as redes sociais para pedir desculpa pela “atitude irrefletida” durante a partida do Mónaco em Nimes, e o vice-presidente do clube sabe que Gelson está arrependido.

"O Gelson pediu desculpa ao árbitro pessoalmente no fim do jogo e através das redes sociais. Quando falei com ele, notei que ele tinha noção do que erro cometido. Ele não é violento. Foi uma surpresa. Ele disse-me que viveu uma semana muito complicada. Não explica nem desculpa a sua atitude, mas ajuda a entender", rematou.

Veja o lance: