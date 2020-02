A imperdível reação de Mourinho a decisão do VAR

É impagável a reação de José Mourinho quando o seu adjunto, João Sacramento, o adverte para o facto do árbitro do Tottenham-Manchester City não mostrar segundo amarelo a Sterling, por simulação.

Lloris tinha acabado de defender um penálti marcado por Gundogan e, na sequência do lance, Sterling caiu na área. O VAR voltou a intervir e após a conclusão de que não havia motivo para falta, começou o espetáculo.

A apreensão de Mourinho deu lugar a uma reação irónica, com muitos sorrisos, partilhados com João Sacramento. A dupla, bem sincronizada, sentou-se e o adjunto apercebeu-se que Sterling poderia ver segundo amarelo, por simulação. Avisou Mourinho, que ainda recuperava do susto, e o alívio transformou-se, num ápice, em fúria e o treinador português pediu explicações ao quarto árbitro e não foi simpático na forma como se dirgiu a Mike Dean, árbitro principal do jogo.

O Tottenham derrotou o Manchester City, por 2-0. Bergwijn, na estreia pelo Tottenham, marcou o primeiro golo. Son fez o segundo.