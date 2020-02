​Famílias sobreendividadas

Mas não tem crescido a economia? E baixado o desemprego? Sim, é verdade. Mas muitos dos novos empregos são precários, de baixos salários, não chegando para pagar juros e amortizações de empréstimos. E surgiu um novo fator de incumprimento: as despesas com a saúde já estão na origem de cerca de um quinto dos pedidos feitos à DECO. Consequências da situação em que caiu o Serviço Nacional de Saúde...

O grande problema está no crédito à habitação. Nunca a habitação teve tanto peso no crédito bancário a famílias. Os juros são baixos e, sobretudo, o arrendamento está caríssimo, o que leva uma boa parte da classe média a endividar-se na banca para ter uma casa onde morar, comprando-a. Tem lógica, desde que as famílias não sejam imprudentes e os bancos tenham cuidado com a capacidade financeira dos que obtém empréstimos. Agora o Banco de Portugal vai reduzir o prazo máximo dos novos créditos pessoais de dez para sete anos.

O que não tem sentido algum é que o arrendamento continua a não funcionar. Seria, teoricamente, a melhor maneira para fornecer habitação – em quase todo a parte do mundo, como salientava recentemente o semanário “The Economist”, e sobretudo num país como Portugal, onde muita gente não tem possibilidade de obter um empréstimo bancário para habitação.

Só que no arrendamento sucedem-se em Portugal os falhanços legislativos desde há décadas – isto é, desde as rendas fixas, ou quase, de Salazar, herança que era apenas para Lisboa e Porto e depois do 25 de Abril foi estendida a todo o território nacional. Há muito que o congelamento das rendas acabou, mas ainda não foi encontrada uma alternativa razoável, que não afaste inquilinos nem senhorios.

Esta é a raiz da crise habitacional no nosso país, além da escassa importância que, na prática, tem sido dada à habitação social. O crédito mal parado às famílias é um dano colateral.