"Um abraço para o Kikas"

A ligação para que Kikas tenha sido assunto ainda não está completa. Tudo tem a ver com o aproveitamento que Lage fez, faz e fará dos jovens da equipa B do Benfica e, numa visão mais ampla, de todos os jogadores que tem no plantel. No mercado de transferências de inverno, que acaba de fechar, não houve nenhuma promoção de jogadores da segunda equipa, como aconteceu nas oportunidades anteriores. É uma questão de contexto, explica o treinador.

O que aconteceu foi que Bruno Lage teve tempo para assistir ao jogo da equipa B com o Vilafranquense e reconheceu o camisola 98 dos ribatejanos. Kikas, ele mesmo, o avançado que na época passada deixou o Benfica em suspenso na luta pelo título, ao marcar o golo do empate do Belenenses SAD (2-2), no Estádio da Luz.

O passo de Kikas

Kikas surgiu com Silas na primeira equipa do Belenenses SAD, depois de ter dado nas vistas nos sub-23. O avançado estreou-se com 20 anos na I Liga e marcou cinco golos, um deles ao Benfica, na Luz. Contratado ao Benfica de Castelo Branco chegou a ser associado a um interesse do Sporting. Em janeiro, depois de Silas, Pedro Ribeiro e Petit, deixou o Belenenses SAD e foi cedido ao Vilafranquense, da II Liga.

Entrou no início da segunda parte, no Seixal, no jogo com o Benfica B. Lage estava na bancada. "Ontem estava a acompanhar a equipa B e vi um avançado do Vilafranquense. Tenho boa memória, mas à vezes falham-me os nomes. Reconheci a cara do jogador e com o auxílio dos jogadores cheguei lá: era o avançado que fez o golo do empate no jogo com o Belenenses. O miúdo fez um excelente jogo nesse dia, vocês deram-lhe destaque durante dois ou três dias e o futebol depois é isto, chega ao Vilafranquense ou à equipa B".