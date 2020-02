Lage conhece Pedrinho, recorda Fabianski e ainda não conta com Dyego Sousa

Bruno Lage não confirma a contratação de Pedrinho, mas pelas suas palavras depreende-se que tem a expectativa de contar com o extremo do Cortinhians na próxima temporada. Pedrinho é dado como certo no Benfica na próxima temporada, com Yony González, recentemente contratado, a rumar ao clube de São Paulo.

"Ainda não é [jogador do Benfica], mas é um jogador que conheço muito bem. Não posso confirmar se está fechado, ou não", respondeu o treinador sobre o jogador, de 21 anos, que fez mais de 100 jogos pelo Corinthians nas duas últimas temporadas.

Numa conferência de imprensa em que Lage falou muito sobre a janela de transferências que acaba de fechar, ficou o esclarecimento sobre o jogador a que o treinador se referia há umas semanas como melhor da sua posição e que o Benfica tentou contratar: "Não era o Bruno Guimarães [trasnferido para o Lyon]. Era o guarda-redes, o Fabianski".

O treinador aproveitou a deixa para reforçar, uma vez mais, que "nunca foi posta em causa a competência do Ody [Vlachodimos]" e destacar a evolução de Vlachodimos em aspetos como a construção de jogo e a saída dos postes.

Certificado de Dyego Sousa já chegou, mas avançado não vai já a jogo

O Benfica não contratou guarda-redes, mas reforçou o ataque com Dyego Sousa. Bruno Lage revela que o certificado internacional do jogador já chegou, mas ele ainda não será utilizado frente ao Famalicão, esta terça-feira, na 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.



Um jogo em que garante que não haverá poupanças a pensar no clássico com o Porto, no sábado. "O jogo é muito importante, pode levar-nos a uma final. Não sinto ninguém a falar do jogo seguinte. Não vou dar descanso a ninguém", assegura.

O Benfica caiu nas meias-finais da Taça na época passada, com o Sporting, e esta época Lage quer escrever uma história diferente, mas alerta que pela frente os seus jogadores "terão pela frente uma excelente equipa". "O que têm feito não é fruto do acaso", conclui.

O jogo entre Benfica e Famalicão, a contar para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, é na terça-feira, às 19h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.