​Milhares saíram à rua para ouvir os Carrilhões de Mafra

Agostinho Manécas e a mulher Maria de Jesus passam este ano a barreira dos 90 anos, vivem em Mafra e vestiram-se a rigor para assistir ao concerto inaugural dos Carrilhões de Mafra que este domingo voltaram a ouvir-se, 20 anos depois de terem deixado de tocar. Na memória deste casal estão os dias marcados pelos sons dos sinos do Convento, agora classificado como Património Mundial da Humanidade. “Juntava muita gente”, recorda Agostinho.

Foi o que aconteceu neste dia 2 de fevereiro. A Câmara Municipal de Mafra distribuiu cinco mil bancos de cartão, dispôs mais 700 cadeiras para convidados de honra, mas foram milhares os que ficaram de pé. O transito para chegar a Mafra esteve engarrafado, mas isso não demoveu as vizinhas Lucília Pires e Otília Alegre, que foram de São João das Lampas, em Sintra, até Mafra para ouvir o concerto. O espetáculo começou depois da bênção dos sinos feita pelo Cardeal Patriarca. D. Manuel Clemente lembrou que foi o primeiro patriarca de Lisboa que foi a Mafra benzer os sinos, agora coube-lhe a ele, “o décimo sétimo” patriarca, voltar para a esta cerimónia. “Os sinos estão intimamente relacionados com a vida do povo de Deus” referiu D. Manuel Clemente, que explicou que são eles que assinalam “o tempo da oração, reúnem o povo para as celebrações litúrgicas e advertem os fieis quando se dá um acontecimento importante”.

Em Mafra, outro dos momentos assinalados esta tarde foi o de dar nomes a cada um dos sinos restaurados. Um deles levou o nome de Francisco Jorge, em homenagem ao Papa, e outro levou o nome de João Baptista, em homenagem ao rei D. João V, que mandou construir o Convento Nacional de Mafra. O conjunto de três grupos de sinos constituído pelos Sinos de Horas (os maiores do século XVIII) , os Sinos Litúrgicos e os dois Carrilhões das Torres Sul e Norte representam 200 toneladas de bronze fundido e começaram por tocar o Hino nacional. A população ouviu de pé e aplaudiu. Seguiu-se um concerto de uma hora em que se ouviu, entre outras coisas, “As Quatro Estações” de Vivaldi. Orgulhoso do momento, o diretor do monumento, Mário Pereira, afirmou no seu discurso que este foi o dia “um dia de festa” e de “celebrar o regresso da música”. A música irá também regressar a Mafra de outra forma. A ministra da Cultura, Graça Fonseca, confirmou que estão já a trabalhar para ali instalar, no espaço que inspirou José Saramago para o livro “Memorial do Convento”, o Museu Nacional da Música. Graça Fonseca explicou à Renascença que “o que está planeado é durante o ano de 2020 ser adjudicado o projeto de arquitetura e a empreitada decorrer ao longo de 2020 para abrirmos o museu em 2021”. Atualmente instalado numa estação de metropolitano no Alto dos Moinhos, em Lisboa, o Museu Nacional da Música irá assim mudar de casa e dar uma nova dimensão ao Convento.