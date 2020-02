Frederico Varandas. “Se for preciso ir para o registo do ruído, também vamos"

O presidente do Sporting deixou fortes críticas à arbitragem de Jorge Sousa, após a partida contra o Sp. Braga.

Na zona mista do estádio da Pedreira, Frederico Varandas lembra que “esta época, Jorge Sousa já nos arbitrou o jogo no Bessa, onde o Bruno Fernandes foi massacrado, nem sequer me recordo do número de faltas, e nesse jogo, conseguiu expulsar o Bruno do jogo”.

“Há árbitros que são fracos, mas Jorge Sousa não é fraco. Tecnicamente, é bom. Mas não pode, aos 10 minutos de jogo, virar-se para o capitão do Sporting e dizer-lhe ‘para a próxima ponho-te na rua’. Durante sete anos sentei-me no banco do Sporting, mais quatro em Setúbal, e não o vi a falar assim para nenhum dos capitães dos nossos rivais”, referiu.

O líder leonino acrescenta que “há lances que custam ver quando os árbitros não são fracos. A acabar a primeira parte, o Galeno simula uma falta, protesta veementemente, e, como está previsto nos regulamentos, devia ter sido expulso. Provocou uma confusão com o Neto e é o Neto que vê o amarelo. Um árbitro bom sabe que o Galeno devia ser expulso”.

Varandas estranha os “sete amarelos neste jogo”.

“Honestamente, eu reconheço que admiro o José Fontelas Gomes [presidente do conselho de arbitragem]. Mas com árbitros assim nada muda. Se for preciso ir para o registo do ruído, também vamos. Infelizmente, mas também vamos”.

O Sporting perdeu 1-0 diante do Sp. Braga e foi ultrapassado no terceiro lugar do campeonato.