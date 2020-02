Portugueses vindos da China já estão em França

Já está a aterrar em França o avião que foi buscar 350 cidadãos europeus, incluindo 17 portugueses, que se encontravam no foco do surto do novo coronavírus, na China.

A aterragem estava marcada para as 13h00 (mais uma hora em França).

À espera do grupo português está já um C-130, enviado neste domingo de manhã pela Força Aérea Portuguesa, para trazer os portugueses para Portugal.

De acordo com o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, o Airbus trouxe nacionais de 30 países europeus, na sua maioria da França, com perto de 65 passageiros.

Muitos países já prepararam locais para estes cidadãos ficarem de quarentena. O novo coronavírus tem um período de incubação de 14 dias.

Em Portugal, não existe obrigatoriedade para a quarentena. Apenas se algum dos portugueses quiser, ficará isolado como medida de precaução.