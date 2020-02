Quenianos vencem Cross Internacional das Amendoeiras

Os atletas quenianos Davis Kiplangat, que representa o Sporting, e Lydia Lagat venceram este domingo as provas masculina e feminina do 43.º Cross Internacional das Amendoeiras, disputado na pista das Açoteias, em Albufeira.

Em masculinos, Kiplangat e o compatriota Richard Yator distanciaram-se dos adversários logo nos metros iniciais e, no final da primeira volta, já lideravam juntos, cenário que se manteve até ao fim dos 9.230 metros de percurso, com o sportinguista a vencer a discussão ao 'sprint'.

Fora da luta pela vitória, o benfiquista Rui Pinto passou boa parte da corrida no terceiro lugar, que acabaria por perder já na última volta, perante o 'forcing' do atleta eritreu Yemane Haileselassie.

"A posição final não era a principal preocupação. O objetivo era manter um ritmo forte ao longo de toda a corrida, seguir próximo dos africanos, e creio que consegui", disse o atleta do Benfica sobre a prova.

O próximo objetivo dos encarnados passa pelo campeonato nacional de corta-mato longo marcado para Vale de Cambra, no distrito de Aveiro, em 15 de março, onde tentarão quebrar o ciclo de quatro títulos do Sporting.

"Vai ser uma luta dura. Vou tentar dar o contributo possível. Depois dessa prova, a nível pessoal, espero fazer uma marca que me permita a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio na maratona", apontou Rui Pinto.

De olho na competição nacional está o Sporting, que surgiu no Algarve com uma forte comitiva, na preparação para tentar revalidar o título.

"O Sporting leva quatro títulos seguidos e a nossa perspetiva é somar mais um. Vai ser complicado, porque vamos ter pela frente adversários complicados", comentou Rui Teixeira, duplo campeão nacional de corta-mato, e quinto classificado nas Açoteias.

Em femininos, a vitória pertenceu à queniana Lydia Lagat, que se distanciou das adversárias na primeira de três voltas e concluiu o percurso de 6.090 metros em 20.20 minutos.

A sportinguista Carla Salomé Rocha tentou segurar o segundo lugar, mas, na última volta, foi ultrapassada pela ainda júnior Rahel Daniel (Eritreia), enquanto a colega de equipa Catarina Ribeiro foi quarta classificada.

"É um balanço positivo. Tentei dar o máximo que consegui e no fim acabei por pagar a fatura. Estou satisfeita com o pódio e com a prestação, visando o campeonato nacional, onde queremos revalidar o título", disse a terceira classificada, que a nível pessoal também vai tentar apurar-se para Tóquio2020 na maratona.

Em juniores, os vencedores foram Etson Barros (Benfica), em masculinos, e Cátia Pereira (Sporting), em femininos.