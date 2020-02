Djokovic é campeão do Open da Austrália

Novak Djokovic venceu neste domingo o Open da Austrália, numa final que disputou com Dominic Thiem.

O tenista sérvio, de 32 anos, venceu o seu colega austríaco por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 e 6-4, num jogo que demorou quatro horas.

Djokovic é campeão em título do Open da Austrália, torneio que já venceu por sete vezes. A vitória deste domingo permite-lhe recuperar o estatuto de número um mundial, atualmente detido por Rafael Nadal.

O combate com Dominic Thiem foi duro, com o austríaco a atacar com firmeza e a exigir uma resposta à altura.