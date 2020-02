O Boavista venceu o Vitória de Guimarães, por 2-0, em partida da jornada 19 da I Liga.

Os golos axadrezados foram apontados por Carraça e Heriberto.

Com esta vitória, a equipa do Bessa apanhou o Vitória na tabela, ambos com 25 pontos.

Veja o resumo da partida.