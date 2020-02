O Bordéus e o Marselha empataram 0-0 na partida da jornada 22 da liga francesa.

A partida colocou frente a frente dois treinadores portugueses: Paulo Sousa e André Villas Boas.

Este empate mantém o Marselha no segundo lugar do campeonato gaulês, com 43 pontos, a 12 do PSG. Já o Bordéus é agora 10.º, com 30 pontos.