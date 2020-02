A Roma, de Paulo Fonseca, perdeu 2-4 contra o Sassuolo, em partida da jornada 22 da liga italiana.

Na primeira meia-hora, a equipa do técnico português já perdia por 3-0, com golos de Caputo (2) e Djuricic – ex-jogador do Benfica.

Na segunda parte os romanos ainda reagiram, com tentos de Dzeko e Veretout, mas Boga “matou” o jogo à entrada do último quarto de hora.

Com esta derrota, a Roma pode perder o quarto lugar da Série A se a Atalanta vencer nesta jornada.