O Tottenham, de José Mourinho, venceu o Manchester City, por 2-0, em partida da jornada 25 da liga inglesa.

Os golos foram apontados por Steven Bergwijn, que se estreava, e Heung-Min Son.

A equipa do City, treinada por Pep Guardiola, já estava com 10, após o duplo amarelo a Zinchenko.

Com este triunfo, o Tottenham está a quatro pontos do quarto lugar, que é do Chelsea, que empatou nesta jornada. Já o Manchester City está agora a 22 pontos do Liverpool.