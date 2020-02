Gelson pede desculpas por “atitude irrefletida"

O internacional português Gelson Martins utilizou as redes sociais para pedir desculpa pela “atitude irrefletida” durante a partida do Mónaco em Nimes.

Gelson Martins foi expulso depois de ter empurrado duas vezes o árbitro após lance que também levou à expulsão do médio Bakayoko.

“Quem me conhece sabe que em toda a minha carreira sempre tive por princípio respeitar todos - desde os meus colegas, adversários, adeptos e árbitros - fora de campo e dentro de campo, onde nunca fui nem sou agressivo com ninguém. Sinto que devo pedir desculpa por uma atitude irrefletida e feita de cabeça quente. Peço desculpa, em especial ao Sr. árbitro Mikael Lesage, mas também aos meus colegas de equipa e aos nossos adeptos”, escreve no Instagram.