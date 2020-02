Bis de Ronaldo e triunfo da Juventus

A Juventus venceu a Fiorentina por 3-0, em partida da jornada 22 da liga italiana.

Em destaque esteve Cristiano Ronaldo, que fez os dois primeiros golos da Vecchia Signora, ambos de penalti, aos 40 e 80 minutos.

É o nono jogo consecutivo do internacional português na Série A, o que iguala o recorde da equipa. É igualmente o 16.º golo nos últimos 12 jogos oficiais.

O último golo da partida foi apontado pelo defesa Matthijs de Ligt, já nos descontos.

Com a vitória, a Juventus reforça a liderança, agora com 54 pontos, e fica à espera do que faça o Inter. Já a Fiorentina mantém os 25 pontos.