Silas sobre saída de Bruno Fernandes. "Sporting já perdeu Ronaldo e continuou a andar"

A estratégia passa por “apresentar coisas diferentes”, ainda que tal possa não acontecer, de uma forma pronunciada, já no jogo com o Braga, este domingo.

“Temos de pensar no Sporting sem Bruno Fernandes. Eu já andava a pensar nisso há algum tempo. O Bruno é um grande jogador, mas o Sporting já perdeu Cristiano Ronaldo, Figo, Manuel Fernandes, Jordão, Damas e continuou a andar para a frente. Temos de começar a pensar que não nos podemos agarrar ao passado”, observou o treinador neste sábado, numa conferência de imprensa em Alcochete.

Silas procura desdramatizar a saída de Bruno Fernandes, aquele que o treinador do Sporting considerava ser o melhor jogador do campeonato português, e lembra que os leões “já perderam Cristiano Ronaldo, Figo”, entre outros, e “continuaram a andar para a frente”.

“O Bruno permitia fazer algumas coisas e sem ele podemos fazer outras. É um jogador importantíssimo e qualquer equipa sente a saída de um jogador como ele”, afirma.

“Pode demorar o seu tempo, porque o Bruno tinha muito peso na equipa, mas vamos conseguir dar uma boa resposta”, confia.

Reencontro com um Braga que só sabe ganhar

O primeiro teste do Sporting, após a saída de Bruno Fernandes, é com o Braga, uma equipa que desde a entrada de Rúben Amorim só sabe ganhar: seis jogos, seis vitórias.

Um dos triunfos dos minhotos foi, precisamente, frente ao Sporting, nas meias-finais da Taça da Liga. Neste reencontro, Silas aposta noutro desfecho, até porque, sublinha, tem “conhecimento maior do adversário”. “Tínhamos visto poucos jogos do Braga e não dava para ver como eles reagiam contra diferentes sistemas. Agora temos um conhecimento maior e a nível estratégico será diferente”, acredita.

O Sporting está no 3.º lugar do campeonato, com dois pontos de vantagem sobre o Braga, que ocupa a 5.ª posição. Em caso de derrota, os leões perdem a posição para o adversário.

O Braga-Sporting, a contar para a 19.ª jornada da I Liga, está agendado para este domingo, às 17h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.