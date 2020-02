“Vive o Bem” é o desafio lançado no X Encontro Cristão em Sintra

A melhor maneira de viver a vida é “Viver o Bem”, dizem os organizadores do Encontro Cristão, que acontece já há 10 anos.

A edição deste ano inspira-se no tema da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos “Eles demonstraram uma benevolência fora do comum” – uma mensagem extraída do relato bíblico do naufrágio de São Paulo II, que o levou até à Ilha de Malta onde, segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, foi tratado com uma “benevolência fora do comum”.

Este “Vive o Bem” é encarado com “um desafio a nós próprios, porque cada vez que nos deparamos com este título, temos de perceber que somos os primeiros protagonistas deste viver o bem”, reconhece Luís Parente Martins, responsável pela Plataforma Encontro Cristão.

Em seu entender, “o nosso mundo está pautado, às vezes, por tantas coisas negativas, que possa ser marcado por ações de bem (…), em situações muito concretas do dia-a-dia, onde é possível estas duas opções de viver de uma forma hostil ou viver de uma forma de bem”.

É importante construir uma cultura da benevolência, da reciprocidade, “é esse o nosso grande objetivo como cristãos. Não faz sentido de outra maneira. O ser cristão é criar esta cultura em que, de alguma forma, somos espelho do coração de Deus. Este coração de Deus que é um coração de bondade total. Nós devemos espelhar isso para a sociedade”, admite Parente Martins.

Para aprofundar este tema, estão previstos nove workshops em que o tema “Vive o Bem” será abordado em diversas perspetivas como, por exemplo, nas áreas do humor, no desporto, na adversidade, na política, na ciência, na ecologia, na música, na família e no dia-a-dia.

Começam a partir das 17h00 na Igreja de S. Miguel, mesmo em frente ao Centro Cultural Olga Cadaval, onde decorre o Encontro Cristão a partir das 20h45.

Será uma noite de oração e reflexão entre católicos e evangélicos. Participam “os líderes de todas as Igrejas do COPIC (Conselho Português de Igrejas Cristãs), a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana e a Igreja Lusitana”. Estará também presente D. Daniel Batalha Henriques, Bispo Auxiliar de Lisboa.

Mais informações sobre esta iniciativa podem ser encontradas em www.encontrocristao.pt