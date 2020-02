Veja as imagens. Trânsito na Baixa de Lisboa só para residentes e portadores de dístico

O trânsito automóvel na zona da Baixa-Chiado, em Lisboa, passará a ser exclusivo para residentes, portadores de dístico e veículos autorizados, entre as 6h30 e as 00h00, a partir do verão.

A medida foi anunciada esta sexta-feira pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, na sessão de apresentação da nova Zona de Emissões Reduzidas (ZER) Avenida/Baixa-Chiado.

A partir de julho/agosto, será necessário um dístico para aceder a esta zona e, no caso dos residentes, estacionar à superfície.

O acesso ficará assim condicionado aos segmentos autorizados, com controlo de acessos, que funcionará todos os dias entre as 6h30 e as 00h00.

Neste horário, não poderão circular veículos com mais de 7,5 toneladas, exceto pesados de passageiros autorizados, viaturas de higiene urbana e veículos de emergência.