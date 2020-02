O atleta Paulo Conceição bateu o recorde nacional de salto em altura, que já lhe pertencia, ao saltar 2,28 metros no meeting de atletismo do Luxemburgo em pista coberta.

A anterior marca do saltador do Benfica era de 2,24 m. e tinha sido conseguida em março de 2016.

O segundo classificado do meeting foi Gerson Balde, também do Benfica, com um salto de 2,15.