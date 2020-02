A seleção de futsal empatou 2-2 contra a Finlândia na segunda jornada da ronda de elite de qualificação para o campeonato do mundo.

Os finlandeses estiveram a vencer por 2-0, com golos de Jarmo Junno e Lassi Lintula.

A equipa das quinas reagiu e empatou graças a Bruno Coelho e Cardinal.

Com este empate, os campeões da Europa em título estão empatados com a Itália.

No domingo, as duas equipas encontram-se na Póvoa do Varzim, na partida decisiva do grupo.