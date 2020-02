Santa Clara – P. Ferreira ainda não começou

O início do jogo entre os açorianos e o Paços de Ferreira, agendado para as 20h30 foi, num primeiro momento, adiado em cerca de 30 minutos, antes de os delegados da Liga decidirem esperar até às 21h30 locais para determinarem se é possível a realização do encontro.

A intensa precipitação sentida em Ponta Delgada ao longo dos últimos dias apagou as linhas do estádio, que deverão voltar a ser pintadas até à nova hora de início do jogo da 19.ª jornada.

As duas equipas reuniram-se e não se entenderam quanto a um adiamento da partida para domingo.