Rúben Amorim. Saída de Bruno Fernandes “retira qualidade ao Sporting"

O treinador do Sp. Braga diz que o Sporting tem vantagem por ter mais tempo para preparar o jogo de domingo, da 19.ª jornada da I Liga, mas frisa a ambição de vencer.

Com sete vitórias seguidas nas diversas competições, seis delas sob o comando de Rúben Amorim, os minhotos podem isolar-se no terceiro lugar se vencerem o Sporting, mas, para o técnico, "a posição na tabela classificativa vale o que vale neste momento" e mais importante é "manter o foco", independentemente do adversário.

O treinador dos arsenalistas frisou o "pouco tempo para trabalhar", depois de a equipa ter jogado na quarta-feira com o Moreirense (vitória por 2-1).

"O Sporting tem clara vantagem por ter mais tempo para trabalhar [jogou na segunda-feira], estão mais descansados, mas nós queremos continuar o bom momento", disse.

Sem Palhinha, emprestado pelos leões, e João Novais, castigado, André Horta será titular no meio-campo, disse o treinador.

Rúben Amorim considerou ainda que a saída de "um jogador importante na equipa adversária" como Bruno Fernandes, para o Manchester United, retira qualidade ao Sporting.

"Obviamente que o Bruno Fernandes tinha muita qualidade e muita influência, tinha 15 golos e 14 assistências e, por aí, retira qualidade ao Sporting, mas também ouvi o Silas dizer que se o Bruno Fernandes trazia muitas coisas, por vezes andava à procura da bola e desposicionava-se um pouco", disse.

Por isso, para o técnico, a saída do médio internacional português "pode trazer um pouco mais de organização [ao Sporting] e outros jogadores podem soltar-se um pouco mais".

Rúben Amorim recusou ainda a ideia de que o Braga é favorito, mas frisou que a equipa "entra em todos os jogos para vencer" e lembrou que o "passado não conta", numa alusão ao recente jogo entre as duas equipas para a Taça da Liga que os minhotos venceram (2-1).

"Da mesma forma que quando fomos ao Porto o passado não contava, não vou dizer agora que conta. Eu e o Silas vamos preparar o jogo de forma diferente e será um jogo com uma história diferente", disse.

Sobre as movimentações do clube no mercado, que registou a venda de Trincão para o FC Barcelona por 31 milhões de euros na próxima época, as saídas de Pablo, Claudemir, Xadas, Murilo e Hassan e as entradas de Bruno Wilson (ex-Tondela, um regresso a Braga) e do espanhol ex-Barcelona Abel Ruiz, Rúben Amorim considerou que o clube "está no caminho certo" pela aposta na formação.

"O Trincão é um produto da formação do Sporting de Braga e quero dar os parabéns a todos os que trabalham na academia. Sai para o FC Barcelona, talvez a melhor escola do mundo de jogadores e isso é sinal da qualidade do que se está aqui a fazer. Vai projetar o nome do clube na Europa e ajudar no objetivo de poder manter alguns jogadores", disse.

Questionado sobre se não será cedo para Trincão ingressar no FC Barcelona, Rúben Amorim disse que o extremo "é um jogador cheio de talento, que tem muitas coisas para melhorar, mas as pessoas do Barcelona não contratam sem ver e sem perguntar".

"Ele tem uma mentalidade muito forte, é muito trabalhador, vive muito para o futebol e não para o que está à volta do futebol, foi campeão europeu sub-19. Se está preparado ou não, no futuro se verá, mas quem sou eu para dizer isso? Vim para o Braga sem experiência e tive algum mérito e estrelinha", disse.

Sobre o empréstimo de Xadas ao Marítimo e Murilo ao Sporting de Gijón, disse que a ideia é que joguem mais, tendo revelado a intenção de chamar mais vezes aos trabalhos da equipa principal o defesa esquerdo Pedro Amador, da equipa B.

Rúben Amorim avaliou ainda Abel Ruiz, o reforço mais caro da história do Sporting de Braga (8 milhões de euros).

"O Abel Ruiz tem muita qualidade, é capitão dos sub-21 de Espanha e está preparado para a pressão. Tem a escola do Barcelona, pode jogar como avançado centro ou um pouco mais descaído sobre as alas, tem muito a ver com o nosso tipo de jogo, joga bem em apoio, tem muita qualidade técnica, mas o importante agora é que se integre bem na cidade", disse.

Sporting de Braga, quinto classificado, com 30 pontos, e Sporting, terceiro, com 32, defrontam-se a partir das 17h30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga.