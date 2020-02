Benfica dá a volta em Braga, Sporting goleia

O Benfica venceu o Sp. Braga por 3-1 na segunda jornada da liga de futebol feminino.

As guerreiras do Minho ainda marcaram primeiro, mas as encarnadas deram a volta ao marcador.

Hannah Keane fez o primeiro golo aos 32 minutos, mas Darlene, Pauleta e Cloé apontaram os outros tentos do encontro.

Também este sábado, as leoas golearam o Futebol Benfica por 9-0.

Após duas jornadas, as equipas de Sporting e Benfica estão empatadas com quatro pontos.

FUTEBOL - Taça da Liga (Femininos)

1ª Jornada

Futebol Benfica 0-4 Sp Braga

Benfica 2-2 Sporting

2ª Jornada

Sporting 9-0 Futebol Benfica

Sp Braga 1-3 Benfica

Classificação

1- Sporting (11-2) 4 pontos

2- Benfica (5-3) 4

3- Sp Braga (5-3) 3

4- Futebol Benfica (0-13) 0

3ª Jornada 29 fev

Benfica- Futebol Benfica

Sporting – Sp Braga

A final vai ser disputada entre as duas primeiros classificados da primeira fase a 22 de março.