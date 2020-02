Empate na estreia de Bruno Fernandes

Manchester United e Wolverhampton empataram 0-0 na partida da jornada 25 do campeonato inglês, que marcou a estreia de Bruno Fernandes em Old Trafford.

Numa partida com oito portugueses em campo, entre titulares e suplentes, Bruno Fernandes esteve em destaque ao fazer vários remates durante a partida. Diogo Dalot entrou nos descontos e quase batia Rui Patrício.

Já na equipa de Nuno Espírito Santo também se estreou Podence, que jogou lado a lado com Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho, Diogo Jota e Pedro Neto.

Com este empate, as duas equipas continuam empatadas na Premier League, com 35 pontos.