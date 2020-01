Luiz Phellype operado com sucesso

Luiz Phellype já foi operado ao joleho, com sucesso, segundo confirmou o Sporting, esta sexta-feira.

O ponta-de-lança brasileiro foi submetido a uma intervenção cirúrgica para tratamento da rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A cirurgia foi realizada no Hospital da CUF Descobertas pelos cirurgiões Pedro Pessoa e Nuno Oliveira.

O plantel leonino enviou uma mensagem de solidariedade no treino desta sexta-feira, sendo que Luiz Phellype deverá voltar à competição apenas na próxima época.