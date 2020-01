​Testes à vista

Sabendo já o resultado do encontro entre Benfica e Belenenses, a disputar logo à noite no estádio da Luz, o grupo comandado por Sérgio entra pressionado no Bonfim, onde o aguarda um conjunto determinado, postado na primeira metade da tabela classificativa.



Esse pormenor acarreta ainda maior responsabilidade aos portistas que, estando já consideravelmente distanciados do Benfica, tudo quererão fazer para evitar que essa separação se torne ainda mais pronunciada.

Não vai ser fácil aos dragões tornearem este obstáculo, o que só conseguirão mercê de muita aplicação no jogo e uma estratégia bem delineada para o abordar. Trata-se, sem dúvida, de uma antecâmara de risco, a uma semana de receber os encarnados, naquele que poderá transformar-se, por essa altura, no jogo mais importante do campeonato.

No domingo, teremos um embate de candidatos. Sporting de Braga e Sporting Clube de Portugal vão permitir antecipar aquilo que poderá ser o futuro de ambos, embora as circunstâncias devam, para já, considerar-se opostas.

Os minhotos vêem de seis vitórias consecutivas, o que atesta o momento extraordinário que atravessam sob a condução de Ruben Amorim, enquanto os leões de Lisboa se apresentam órfãos daquele que foi, até agora, o seu mais importante jogador, Bruno Fernandes.

Apesar da reiterada inclusão de Acuña, de Mathieu e de Vietto, a equipa vê a sua qualidade consideravelmente desvalorizada, existindo por isso grande expectativa quanto à capacidade de se opor a um adversário tão forte e a atravessar tão bom momento.