Libertados mais dois dos seminaristas raptados na Nigéria

Foram libertados esta sexta-feira mais dois dos quatro seminaristas que tinham sido raptados no dia 8 de janeiro, em Kaduna, na Nigéria.

Os quatro rapazes foram raptados quando homens armados tomaram de assalto o seminário. A identidade do grupo que levou a cabo o ataque não é público, mas tudo indica tratar-se de um bando criminoso à procura de extorquir dinheiro, e não um dos grupos radicais islâmicos que persegue os cristãos naquele país africano.

Um primeiro seminarista do grupo foi libertado no dia 19 de janeiro, em condições de saúde precárias, e encontra-se a recuperar no hospital. Com a libertação de mais dois dos rapazes raptados resta apenas um seminarista de Kaduna em cativeiro.

A Igreja Católica da Nigéria deixou sempre claro que não iria divulgar qualquer detalhe das comunicações com os raptores, pelo que não se sabe se foi pago algum resgate para assegurar a libertação dos seminaristas.